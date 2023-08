Taïwan : le fondateur de Foxconn, Terry Gou, candidat à la présidentielle

"J'ai décidé de participer à l'élection présidentielle de 2024 et de présenter ma candidature", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. L'élection présidentielle à Taïwan se déroulera en janvier 2024. L'actuelle présidente Tsai Ing-wen termine son deuxième et dernier mandat.

"J'implore le peuple de Taïwan de m'accorder quatre ans", a ajouté cet homme d'affaires qui affiche depuis longtemps ses ambitions présidentielles. Il a toutefois échoué à obtenir l'investiture du Kuomintang (KMT), principal parti d'opposition de Taïwan. Le KMT lui a préféré un ancien chef de la police, Hou Yu-ih, aujourd'hui maire de la ville de New Taipei.

Selon les analystes les chances de succès de Gou sont faibles face aux autres candidats de l'opposition qui vont affronter le vice-président Lai Ching-te, membre du Parti démocratique progressiste de la présidente actuelle et qui est actuellement en tête des sondages. Terry Gou s'est présenté devant la presse comme un responsable qui pourrait promouvoir la paix entre Taïwan et la Chine.

La paix "pour 50 ans"

Les relations entre Pékin et Taipei se sont envenimées en 2016 avec l'arrivée au pouvoir de la présidente Tsai Ing-wen, qui refuse toute prétention chinoise sur Taïwan, refuge des nationalistes chinois à la fin de la guerre civile en Chine, remportée par les communistes en 1949.

La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces dont elle veut le retour dans son giron, au besoin par la force, même si elle dit privilégier une voie pacifique. "Je promets d'apporter la paix dans le détroit de Taïwan pour les cinquante prochaines années et d'instaurer les plus profonds fondements de confiance mutuelle entre les deux parties", a également ajouté Terry Gou lors de sa conférence de presse.

>> LIRE AUSSI - Taïwan dénonce 42 incursions d'avions militaires chinois dans sa zone de défense aérienne

Actuellement, le vice-président Lai Ching-te est favori dans les sondages suivi par Ko Wen-je du parti du Peuple de Taiwan et par le leader du parti KMT, Hou Yu-ih. Le KMT a d'ailleurs exprimé "son profond regret" quant à la candidature de Terry Gou et l'a appelé à soutenir Hou. Selon un des leader du KMT l'arrivée de Gou en tant qu'indépendant dans la course à la présidence va créer le chaos dans l'opposition.

"Il semble très improbable pour n'importe quel candidat de l'opposition de remporter l'élection", estime Sung Wen-ti, un enseignant spécialiste de Taïwan.

Taïwan, prochaine Ukraine ?

"Dans un scenario à quatre candidats, l'arrivée de Gou peut inciter dans l'urgence l'opposition à se regrouper et à travailler ensemble", a ajouté Sung Wen-ti. Le milliardaire a promis qu'il "ne laisserait jamais Taïwan devenir la prochaine Ukraine" en référence à son invasion par la Russie.

Il a également indiqué que le camp de l'opposition devait "intégrer et trouver des candidats qui répondent aux demandes de la population". Interrogé sur ses liens avec le gouvernement chinois compte tenu des investissements massifs de Foxconn sur le continent, Terry Gou a rappelé qu'il n'était plus impliqué dans la gestion de l'entreprise depuis quatre ans.

"Je n'ai jamais été sous le contrôle (du Parti communiste chinois)", a-t-il précisé avant d'assurer :"Je ne serai pas menacé". Il faudra toutefois au patron de Foxconn, qui se présente comme indépendant, encore recueillir 290.000 signatures pour être éligible. Terry Gou a organisé ces derniers mois plusieurs événements aux allures de campagne électorale à Taïwan.

Foxconn - également connu sous son nom officiel de Hon Hai Precision Industry - est le plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde et assemble des appareils pour de nombreuses entreprises, notamment pour Apple.