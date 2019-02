Syrie : Pour Angela Merkel, le retrait américain risque de renforcer Moscou et Téhéran

Le retrait des troupes américaines de Syrie, annoncé par le président Donald Trump, risque de renforcer l'influence de la Russie et de l'Iran dans le pays, a averti samedi la chancelière allemande Angela Merkel.

"Est-ce une bonne idée pour les Américains de se retirer soudainement et rapidement de Syrie ? Cela ne renforcera-t-il pas encore la capacité de l'Iran et de la Russie d'exercer leur influence?", s'est-elle interrogée lors de la Conférence sur la sécurité de Munich.

"Le désarmement est quelque chose qui nous concerne tous"

Angela Merkel a appelé samedi à des efforts de désarmement incluant Russes, Américains, Européens mais aussi Chinois, suite à la suspension du traité russo-américain INF sur les forces nucléaires intermédiaires.

"Le désarmement est quelque chose qui nous concerne tous, et on se réjouirait si de telles négociations avaient lieu pas seulement avec les Etats-Unis, l'Europe et la Russie, mais aussi la Chine", a dit la chancelière allemande lors de la Conférence de sécurité de Munich, alors que les capacités militaires de Moscou et Pékin inquiètent en Occident.

Washington a suspendu sa participation au traité interdisant les missiles sol-sol d'une portée de 500 à 5.500 km, accusant la Russie d'enfreindre ce document crucial signé à la fin de la Guerre froide, en 1987. En retour Moscou a fait de même. Ces décisions laissent craindre une nouvelle course aux armements.