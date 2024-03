Syrie : 52 morts dans les frappes attribuées à Israël, selon l'OSDH

Cinquante-deux membres du Hezbollah libanais ont été tués dans les frappes attribuées à Israël vendredi à Alep, dans le nord de la Syrie, selon un nouveau bilan samedi de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). "Le bilan des frappes israéliennes (...) est monté à 52 morts : 38 membres des forces du régime (syrien), sept du Hezbollah libanais et sept Syriens membres de groupes pro-iraniens", a indiqué cette ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Le plus lourd bilan depuis le 7 octobre

Les frappes ont visé "un dépôt de roquettes appartenant au Hezbollah" dans le nord d'Alep, selon la même source. D'après l'OSDH, il s'agit du bilan le plus lourd pour l'armée syrienne dans les frappes israéliennes depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement terroriste Hamas le 7 octobre. L'armée israélienne n'a pas commenté les frappes en Syrie, mais a déclaré avoir tué dans le sud du Liban le "commandant adjoint de l'unité des roquettes et des missiles du Hezbollah", Ali Naïm, dans une frappe aérienne.

Israël et le mouvement chiite se livrent à des échanges de tirs quotidiens le long de la frontière israélo-libanaise. Depuis le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011, Israël y a mené des centaines de frappes visant l'armée et les groupes pro-iraniens, dont le Hezbollah, un soutien du régime de Bachar al-Assad.

La deuxième attaque contre la Syrie en 24 heures

L'attaque de vendredi est la deuxième contre la Syrie en 24 heures, après une première frappe israélienne ayant tué deux civils, selon l'agence officielle syrienne. Le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques contre des positions israéliennes vendredi, notamment "en réponse aux attaques de l'ennemi israélien à Damas et Alep".

De son côté, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé s'être rendu vendredi dans le nord d'Israël "pour avoir un aperçu des actions menées en vue de préparer davantage d'éliminations et d'actions -au Liban, en Syrie et ailleurs". L'armée israélienne a annoncé ce mois-ci avoir atteint "environ 4.500 cibles du Hezbollah" au Liban et en Syrie depuis le début de la guerre à Gaza.