Suisse : des radars déchaînés flashent 10.000 PV en trop en un peu plus d'un mois

La police suisse a dû admettre lundi une embarrassante erreur dans un pays qui a érigé la précision en argument commercial. Quatre radars mal calibrés ont flashé à tort près de 10.000 automobilistes en un peu plus d'un mois. À cause d'une erreur de programmation dans un logiciel, les quatre nouveaux radars comptaient tellement d'infractions que cela a mis la puce à l'oreille des limiers de la police cantonale bernoise.

Une erreur de configuration en serait la cause

"Au total, 9.604 mesures erronées ont été enregistrées entre le 12 septembre 2023 et le 19 octobre 2023. Toutes les personnes concernées recevront un courrier ces prochains jours et environ 6.000 amendes d'ordre acquittées seront remboursées", indique la police dans un communiqué, mais sans préciser les montants engrangés indûment.

Les agents ont constaté un nombre d'infractions à la limite de vitesse supérieur à la moyenne aux quatre emplacements des appareils fautifs et "de plus en plus de personnes concernées se sont manifestées". Les autorités ont donc fait appel une nouvelle fois à l'Institut fédéral de métrologie, qui avait validé la première configuration, pour procéder à des contrôles. Ils ont révélé que la vitesse mesurée était trop élevée. "Ces quatre appareils sont les seuls utilisés en Suisse avec cette... configuration et donc les seuls concernés par cette erreur", a précisé la police.