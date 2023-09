«Steadfast Defender 2024» : l'Otan planifie sa plus grande manœuvre depuis la fin de la guerre froide

Le message envoyé à Vladimir Poutine est clair : l'Alliance atlantique est prête à se battre en cas d’agression d’un de ses pays membres. C’est le ton, musclé, que doit donner l’exercice "Steadfast Defender", c'est-à-dire "Défense indéfectible". Présenté comme l’exercice de commandement le plus grand depuis la fin de la guerre froide, il est prévu pour l'année prochaine.

Une démonstration de force face à la Russie puisqu'il sera question de tester la réaction des Alliés sur la base de l’article 5, autrement dit le principe de solidarité si l’un des leurs est attaqué.

"L'exercice phare de 2024"

En 2011, cette manœuvre de l’Otan avait rassemblé 10.000 soldats. Mais l’année prochaine, il changera de dimension pour en devenir "l’exercice phare de 2024", affirme à Europe 1 un officiel otanien. Au total, 41.000 militaires seront sur le pont. Ils sont envoyés par les 31 pays membres de l’Alliance, sans exception, et par la Suède dont l’adhésion devrait être prochainement actée.

Cet entraînement se tiendra au printemps, rapporte le Financial Times, entre l’Allemagne, la Pologne et les États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie). Il devrait engager plus de 50 navires et environ 600 missions de combat aérien. Si dans le scénario, l'ennemi est fictif, il est toutefois calqué sur une coalition dirigée par un pays du gabarit de la Russie.

Cet exercice sera aussi l’occasion d’observer le rôle de la France au sein de l’Alliance. Les autorités militaires de l’Hexagone ont un objectif : gagner en crédibilité aux yeux de leurs alliés.