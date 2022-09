Soudan : au moins 112 morts depuis le début de la saison des pluies

Au moins 112 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitations endommagées ou détruites au Soudan en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis le début de la saison des pluies en mai, a affirmé la police dimanche. De fortes pluies tombent habituellement au Soudan entre mai et octobre, causant de graves inondations qui endommagent les habitations, les infrastructures et les récoltes. Le bilan s'élève désormais à "112 morts et 115 blessés", a indiqué Abdeljalil Abdelrahim, porte-parole du Conseil national pour la défense civile (NCCD).

L'état d'urgence dans six États du Soudan

"Un total de 34.944 habitations ont été totalement détruites tandis que 49.060 ont été partiellement endommagées", a-t-il dit à l'AFP. Khartoum a déclaré l'état d'urgence en août en raison de fortes inondations dans six États du Soudan, alors que le pays est plongé dans une grave crise économique.

Selon l'ONU, un Soudanais sur trois a besoin d'aide humanitaire, l'inflation avoisine chaque mois les 200%, la monnaie est en chute libre et, depuis le putsch mené le 25 octobre 2021 par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane, le prix du pain a été multiplié par dix. Citant des données du gouvernement, l'ONU a indiqué la semaine dernière que les inondations ont affecté 226.000 personnes à travers le Soudan.

Les États du Nil, du Kordofan-Nord, du Kordofan-Sud, de Kassala et de Gedaref ainsi que la région du Darfour sont parmi les plus touchés, selon l'Unicef. L'ONU prévient en outre que les inondations pourraient affecter quelque 460.000 personnes cette année, bien plus que la moyenne annuelle de 388.600 enregistrée entre 2017 et 2021.