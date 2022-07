Inondations au Kentucky: le bilan monte à seize morts

Aux États-Unis, l’est du Kentucky est touché par des inondations meurtrières depuis maintenant 24 heures. Un nouveau bilan a été dressé, au moins 16 personnes ont été tuées dans cet État du Midwest. Joe Biden a décrété l’état de catastrophe naturelle. Le bilan humain pourrait encore augmenter selon les autorités locales. Toute la journée d’hier, les équipes de secours ont parcouru les zones sinistrées à la recherche de survivants.

Des coulées de boue impressionnantes

À bord de bateaux et d’hélicoptères, les secours ont sillonnés cette région rurale, où de nombreuses personnes vivent dans des petits hameaux. Les équipes passent le long de rivières, qui sont subitement sorties de leurs lits. Au total, 300 personnes ont pu être secourues explique le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, qui a pu survoler la zone.

"Il y a de nombreuses coulées de boue et des routes impraticables. À Jackson, une grande partie de la ville est sous l'eau. Une centaine de maisons, les terrains de jeux, les parcs, les commerces, sous plus d'eau que je pense qu'aucun d'entre nous n'a jamais vu."

Dans cette ville de Jackson, une partie des habitants ont également été évacués par prudence, car de la boue s’est accumulée contre le barrage local. Dans la région, plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Il n’y a plus de réseau téléphonique. Et les potentiels survivants ne peuvent donc pas joindre leurs proches ou les secours.

C’est désormais un long travail de porte-à-porte qui s’organise, alors que le niveau de l’eau doit baisser progressivement dans les 24 à 48 heures. Selon de nombreux scientifiques, ces crues intenses et fréquentes sont dues au changement climatique, puisqu'une atmosphère plus chaude augmente le risque de pluies plus abondantes.