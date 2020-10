Sophie Pétronin, otage au Mali depuis 2016, a été libérée

La fin d’une captivité de presque quatre ans. Sophie Pétronin, enlevée et retenue en otage depuis le 24 décembre 2016, a été libérée, a-t-on appris jeudi soir. L’humanitaire française de 75 ans et Soumaila Cissé, un homme politique malien, ont tous deux été échangés contre plus d’une centaine de djihadistes qui ont été remis en liberté ces derniers jours, d’après la présidence malienne, qui l'a annoncé sur Twitter. "Les ex-otages sont en route pour Bamako", a-t-elle précisé. Deux otages italiens ont également été libérés.

La présidence de la République confirme la libération de M. Soumaila Cisse et Mme Sophie Petronin. Les ex otages sont en route pour Bamako. — Presidence Mali (@PresidenceMali) October 8, 2020

Aucun détail n'a été fourni dans un premier temps sur les circonstances de cette libération annoncée, qui se dessinait depuis le week-end. Aucune information n'a non plus été fournie sur l'état de santé de Sophie Pétronin, 75 ans, et Soumaila Cissé, 70 ans. Emmanuel Macron a immédiatement dit son "immense soulagement" de savoir la septuagénaire enfin libre. "Le président de la République remercie tout particulièrement les autorités maliennes pour cette libération", a précisé l'Élysée dans un communiqué. "Il les assure de l'entière volonté de la France de soutenir le Mali dans la lutte qu'il mène avec persévérance contre le terrorisme au Sahel."

Enlevée par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda

Sophie Pétronin était détenue depuis bientôt quatre ans, le 24 décembre 2016. Elle avait été enlevée, en plein jour, par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, à Gao, au nord du Mali, ville dans laquelle elle s'était installée en 2001. Cette travailleuse humanitaire, médecin nutritionniste, avait créé l'ONG "Association d’aide à Gao" en 2004, pour venir en aide aux enfants de la région. En 2012, elle avait déjà échappé de justesse à un enlèvement par un groupe islamiste. Elle avait pu regagner la France pendant quelques temps avant de retourner à Gao, afin de continuer sa mission.

La dernière vidéo où apparaissait Sophie Pétronin avait été reçue mi-juin 2018. Elle y semblait très fatiguée, le visage émacié, et en appelait à Emmanuel Macron. Dans une autre vidéo en novembre 2018, où elle ne figurait pas, ses ravisseurs affirmaient que son état de santé s'était dégradé. Mais les autorités françaises avaient convoqué le fils de Sophie Pétronin au mois de mars dernier, affirmant détenir une preuve de vie "fiable" et récente de l’humanitaire française.

Quant à Soumaila Cissé, deuxième à trois reprises de l'élection présidentielle malienne, il avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou (nord-ouest).