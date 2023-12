Sondage : un Français musulman sur cinq a de la sympathie pour le Hamas

Quels regards portent les Français musulmans sur le conflit entre Israël et le Hamas ? L’Ifop a interrogé du 21 au 29 novembre un échantillon représentatif de la population musulmane vivant en France métropolitaine, et les résultats sont dévoilés ce lundi. À travers ce sondage, on y apprend que près d’un Français musulman sur cinq (19%) exprime de la sympathie pour l’organisation terroriste du Hamas.

Une différence avec les compatriotes tricolores

Selon ce sondage, 19% des Français musulmans expriment de la sympathie pour le Hamas, alors que la moyenne des Français se situe autour de 3%. Dans les rangs des musulmans de l’Hexagone, cette sympathie envers le Hamas augmente chez les plus jeunes. Elle monte à 24% chez les 15-24 ans et à 28% chez les musulmans les plus religieux, ceux qui se rendent au moins une fois par semaine à la mosquée.

Si la majorité des musulmans français juge négativement les attaques terroristes du Hamas, 45% d’entre eux y voient des actions de résistance contre la colonisation. C’est quatre fois plus que dans l’ensemble de la population française. Autre différence avec leurs compatriotes tricolores, 62% des musulmans du territoire jugent appropriée l’expression de "nettoyage ethnique" pour qualifier les opérations des Israéliens en Cisjordanie. Ils ne sont que 38% en population générale. Enfin, dernier enseignement, un électeur musulman sur deux de Jean-Luc Mélenchon rejette les qualificatifs de "terroristes" ou "d’actes de guerre" pour désigner les massacres du 7 octobre.