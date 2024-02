SONDAGE - 43% des Français estiment qu'une adhésion de l'Ukraine à l'UE serait une mauvaise chose pour la France

Alors que l'Ukraine continue de réclamer un soutien sans faille des occidentaux, dans sa guerre contre la Russie, une éventuelle adhésion du pays à l'Union européenne est vue avec méfiance dans l'Hexagone. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, un tel élargissement serait considéré comme une mauvaise chose pour la France par 43% des Français, tandis que 39% des sondés y verraient un signal positif pour notre pays. 18% des personnes interrogées préfèrent ne pas se prononcer.

Dans le détail, selon la tranche d'âge, les plus jeunes sont les plus sceptiques puisque 56% d'entre eux considèrent l'entrée de l'Ukraine dans l'UE comme une mauvaise chose pour la France. À l'inverse, les plus âgés (65 ans et plus) sont les plus enthousiastes à l'idée d'accueillir le pays au sein de l'Union. Près d'un sondé sur deux (46%), dans cette tranche d'âge, y verrait un point positif pour l'Hexagone. Les 35-49 ans sont les plus indécis puisqu'une personne sur quatre, dans cette catégorie, choisit de ne pas se positionner.

Des résultats très différents auprès des électeurs de droite

On remarque également des résultats drastiquement différents, selon la proximité politique des personnes interrogées. À gauche, comme à droite, les sondés peinent à accorder leurs violons. Ainsi, les sympathisants de La France insoumise sont majoritairement réticents à l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. 47% d'entre eux estiment qu'il s'agirait d'une mauvaise nouvelle pour la France, contrairement aux électeurs socialistes, qui accueilleraient la nouvelle avec plus d'enthousiasme (55% d'opinion favorable).

Sans surprise, les sympathisants de Renaissance, le parti présidentiel aux positions européistes, sont les plus nombreux (57%, à égalité avec les électeurs LR) à considérer que l'Ukraine dans l'UE serait bénéfique pour la France. S'agissant des électeurs Républicains, le chiffre illustre le fossé qui les sépare des sympathisants du RN sur les questions européennes. Les partisans du parti présidé par Jordan Bardella sont ainsi 68% à estimer que l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne serait une mauvaise chose pour le pays. Seul un sondé sur cinq, dans cette catégorie, y verrait quelque chose de positif.

Le 14 décembre dernier, le président du Conseil européen Charles Michel a annoncé l'ouverture de négociations pour l'adhésion de l'Ukraine et la Moldavie à l'Union européenne. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky avait alors célébré un "jour historique" et salué "une victoire pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort". L'Ukraine est toujours embourbée dans la guerre que lui mène la Russie depuis quasiment deux ans, jour pour jour. Les chars russes sont entrés pour la première fois en Ukraine le 24 février 2022. En attendant une éventuelle adhésion à l'UE, Kiev a signé avec Paris, la semaine dernière, un accord bilatéral de sécurité. Un texte conclu pour "une durée de six ans" et qui prévoit, entre autres, "jusqu'à 3 milliards d'euros" d'aide militaire supplémentaire, fournis par la France à l'Ukraine.