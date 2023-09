Sommet du G20 : bilan décevant pour Emmanuel Macron et les opposants à la guerre en Ukraine

En Inde se tenait le sommet du G20 avec comme président, le Premier ministre indien Narendra Modi. C'est un sommet globalement décevant et qui ne tient pas ses promesses pour bon nombre de ses participants, notamment sur la question de l'invasion russe en Ukraine. Et si le repas officiel offert aux dirigeants avait un goût amer pour le président français Emmanuel Macron, ce n'est pas à cause des galettes de céréales et du menu végétarien, qui faisait honneur aux traditions indiennes. Ce dernier, ainsi que les opposants à la guerre en Ukraine, ont du mal à digérer le communiqué final du G20, publié avant même la fin de l'événement.

"Le G20 n'est pas la plateforme pour résoudre les questions géopolitiques"

C'est donc un communiqué a minima, qui ne condamne en rien la Russie pour son invasion en Ukraine, ce que justifie le ministre indien des Affaires étrangères. "Le G20 n'est pas la plateforme pour résoudre les questions géopolitiques et de sécurité. Mais les dirigeants ont reconnu qu'elle peut avoir des conséquences économiques significatives sur l'économie mondiale. ils se sont notamment attardés sur la guerre en cours en Ukraine."

Ce texte reflète en tout cas la position de l'Inde, qui tenait par-dessus tout à obtenir une déclaration commune, un consensus qui ne fâche personne, ni la Russie, ni la Chine, ni les pays occidentaux. La cinquième puissance mondiale cherche ainsi une troisième voix et s'oppose ainsi aux sanctions contre Moscou, tout en déplorant les conséquences de la guerre : un grand écart censé incarner la nouvelle diplomatie indienne.