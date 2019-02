Sommet de l'Église sur les abus sexuels : Une initiative du pape François a "bouleversé les participants"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

À l'ouverture du sommet inédit qui se tient au Vatican jusqu'à dimanche, cinq témoignages vidéos de victimes de prêtres pédophiles ont été diffusées jeudi dans la salle, à la surprise générale. Il s'agit d'une initiative personnelle du pape François pour ébranler les évêques présents, a expliqué la conseillère principale du bureau de presse du Saint Siège, au micro d'Europe 1.

"Ils ont pris conscience que l'heure était grave". "Les participants ont été bouleversés", raconte Romilda Ferrauto. "Il y a eu des moments de silence qui étaient plus parlants que les beaux discours qu'on aurait pu entendre. Et certains des participants m'ont confié qu'ils avaient été bouleversés, alors qu'ils avaient déjà eu l'occasion de rencontrer et d'écouter des victimes. Mais là, c'était différent parce qu'ils étaient tous ensemble, convoqués par le pape, autour de lui. Ils ont pris conscience, peut-être un peu plus encore, que l'heure était grave", ajoute-t-elle.

Remettre la parole des victimes au centre. "Le pape semblait vraiment accablé. Il semblait porter sur lui le poids de toute cette douleur et la responsabilité d'une réponse qui est exigée." Une réponse qu'il tente d'apporter à travers le sommet historique qui rassemble des représentants catholiques du monde entier pendant trois jours. Le pape compte remettre la parole des victimes au centre.

Avant de prendre le chemin de Rome, il a demandé aux hauts prélats du Vatican, aux chefs des Eglises catholiques orientales et aux responsables de congrégations religieuses invités de rencontrer des victimes d'abus sexuels dans leurs pays respectifs. Et chaque soir, au moment de la prière, les évêques écouteront une victime. "Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais de préparer des mesures concrètes et efficaces", a dit le souverain pontife en recommandant d'écouter "le cri des petits qui demandent justice".