«S'il s'assèche, la vallée disparaîtra» : en Turquie, un projet minier menace le lac Salda

En Turquie, la sécheresse n'en finit plus d'inquiéter les habitants. En 50 ans, plus de la moitié des lacs du pays se sont asséchés et c'est au tour du lac Salda dans la province de Burdur, l'un des plus profonds du pays, d'être en danger. Un projet minier puise ses besoins d'eau dans le lac et menace sa pérennité.

Alors, les habitants de la région se mobilisent. Depuis les hauteurs d'une colline, Osmane, un activiste pour le climat, observe à la jumelle le lac Salda. Ses berges sont devenues grises, craquelées par le manque d'eau. "Exploiter cette mine est une grave erreur. L'eau a commencé à baisser dans le lac, mais aussi dans les barrages utilisés pour l'irrigation de notre agriculture ou encore dans les réservoirs d'eau que nous buvons", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Un écosystème précieux

Au bord du lac, un couple de nomades fait paître ses moutons. Ils s'inquiètent des effets de la disparition Salda sur leur communauté : "L'eau que nous donnons à nos bêtes et que nous buvons vient des sources de ce lac. S'il s'assèche, la vallée disparaîtra et toutes nos traditions avec elle", s'alarme l'agricultrice.

Selon Ghazi Osmane, de l'Association pour la préservation Salda, la situation est alarmante. Les rives du lac ont déjà reculé de 100 mètres en trois ans. "C'est un lac vieux de plus de 2 milliards d'années. La NASA l'étudie pour la ressemblance de ces minéraux avec la planète Mars. Il abrite des espèces de poissons qui n'existent nulle part ailleurs", note-t-il, soulignant l'intérêt de le préserver.

Une mauvaise politique agricole ?

Alors, ce joyau turc sera-t-il le prochain à disparaître ? La sécheresse n'explique pas tout en Turquie. En 50 ans, près de 60 % des lacs de Turquie se sont asséchés, et ce, en grande partie à cause d'une mauvaise politique agricole. "Dans ma ferme, il arrive qu'il y ait des coupures d'eau pendant trois heures ! Et pourtant, nous continuons de faire pousser du maïs, qui est pourtant très gourmand en eau", explique une habitante de la région. Selon l'ONU, près de 70 % des terres agricoles souffrent de sécheresse en Turquie.