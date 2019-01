"Shutdown" : les ordures s'accumulent dans les parcs nationaux des États-Unis

Alors que le "shutdown" continue de paralyser, depuis le 22 décembre, 25% des administrations fédérales américaines, les conséquences de la crise sont notamment un "désastre" pour les parcs nationaux du pays, rapporte le site Quartz.

Pas assez d'effectifs disponibles dans les parcs. Selon le média économique, alors que l'absence d'accord met au chômage forcé près de 21.000 fonctionnaires du National Park Service (NPS), les déchets s'y accumulent dangereusement, notamment au parc de Yosemite, en Californie, où près de 27 tonnes de détritus n'ont pas été ramassés.

En effet, les quelques rares équipes maintenues dans le parc ont été incapables de faire face à l'afflux de visiteurs en cette fin d'année, et d'assurer le bon nettoyage des toilettes, de fournir aux visiteurs du papier hygiénique, et d'assurer la collecte des déchets. En plus des dégâts pour la nature, les responsables du parc de 3.027 km2 s'inquiètent également pour la sécurité des visiteurs, alors que les odeurs des détritus pourraient attirer des animaux sauvages comme des ours, explique la RTBF.

Des zones de camping et des entrées fermées. Résultat, le parc a fini par fermer certains sanitaires, mais également plusieurs zones de camping et entrées. Le Joshua Tree National Park a également fermé ses zones de camping.

Here’s the latest on visiting Yosemite. Many bathrooms are closed, entrances like at Highway 120 unstaffed. There are porta pottties. Campgrounds are unstaffed and the park says reservations to campgrounds not honored. Have not seen a ranger. All due to Gov’t Shutdown.@ABC10pic.twitter.com/wNNrYzVNlc — kurtriveratv (@kurtriveratv) 2 janvier 2019

De nombreux autres parcs sont touchés par cette accumulation d'ordures, comme celui de Lassen, toujours en Californie. Comme le relève Ouest-France, de nombreux Américains s'agacent également sur les réseaux sociaux de l'accumulation des déchets dans les villes du pays, comme à Washington devant le Washington monument, ou encore la Maison-Blanche.

Piles of broken sleds, smoldering fires left unattended, overflowing bathrooms. This is what I saw today at @USFSLassen's Eskimo Pass snow play area. Booze everywhere in spite of the many neon "alcohol prohibited" signs. Shameful disregard for our #publiclands. #ShutdownStoriespic.twitter.com/5g7OzMCVrg — Public Land Lover (@publiclandlvr) 31 décembre 2018

One man’s ego holds hostage a whole nation with the #Shutdownpic.twitter.com/j30v1JqwhA — Ruben (@esdruben) 29 décembre 2018

Les discussions dans l'impasse. Mercredi, le président américain Donald Trump a estimé que le "shutdown" pourrait durer "longtemps", alors que les Démocrates s'opposent toujours au financement du mur voulu par Trump à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, et que les discussions demeurent dans l'impasse.