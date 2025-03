Séisme en Asie : compétences et grande technicité, la délicate mission des secours pour retrouver des survivants

48 heures après le séisme de magnitude 7,7 qui a frappé la Birmanie et la Thaïlande, le dernier bilan provisoire fait état d'au moins 1.600 morts et 3.000 blessés. Sur place, les secours s'organisent malgré les difficultés pour tenter de retrouver des survivants. Une mission délicate qui demande beaucoup de compétences et une grande technicité.

C'est une véritable course contre-la-montre qui s'est engagée pour les secours. 48 heures après le séisme d'une magnitude de 7,7 qui a frappé la Birmanie et la Thaïlande, dont le dernier bilan - provisoire - fait état de plus de 1.600 morts et 3.000 blessés, la situation est chaotique sur place.

Un processus délicat

Au milieu des immeubles effondrés, des routes éventrées et des temples rasés, les secours peinent à s'organiser pour tenter de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Plusieurs pays, dont la Chine, ont déjà envoyé des équipes spécialisées, mais c'est un processus délicat qui demande des compétences et du matériel très précis. "Il faut à la fois des engins de levage, des engins d'étaiement et puis des engins pour faire du percement. Ce sont des outillages quasi de bâtiment pour pouvoir faire du sauvetage-déblaiement", explique au micro d'Europe 1 Patrick Coulombel, cofondateur d'Architectes de l'Urgence.

"Donc ça demande des personnels qui aient la compétence technique pour pouvoir intervenir sur ce type de site avec des formations spécifiques. Il y en a dans plein de pays, ce sont des gens qui sont spécifiquement formés pour intervenir dans ce genre de catastrophe."

Une opération d'autant plus complexe que les routes, fortement endommagées par les secousses, ne facilitent pas l'accès aux sauveteurs. Le pouvoir birman a lancé un appel à l'aide internationale pour pallier le manque de moyens humains et financiers du pays plongé dans la guerre civile depuis quatre ans. Les États-Unis, par la voix de Donald Trump, ont déjà confirmé qu'ils apporteraient leur soutien dans les prochaines heures.