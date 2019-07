Séisme de magnitude 7,1 dans le sud de la Californie

Un séisme de magnitude 7,1 s'est produit dans le sud de la Californie vendredi à 20h19 heure locale (03h19 GMT samedi), a annoncé l'institut américain de géophysique USGS. Cette secousse était potentiellement onze fois plus dévastatrice que celle qui a touché jeudi matin la zone de Ridgecrest, d'une magnitude de 6,4, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Peu d'informations étaient encore disponibles à ce stade mais les secours sur place n'avaient pas fait état de morts ou de dégâts majeurs vendredi en début de soirée.

"Des maisons qui ont bougé, des fondations fissurées, des murs porteurs à terre. Un blessé (léger) et les pompiers qui soignent le patient", ont indiqué sur Twitter les pompiers du comté de San Bernardino, proche de l'épicentre. "Les premiers rapports font état de dégâts plus importants" que la veille, ont-ils ajouté. A Ridgecrest, petite ville d'environ 28.000 habitants, Jessica Kormelink, une habitante interrogée par la télévision CNN, a raconté qu'elle avait senti "un tremblement plutôt sérieux". "Et ma maison, c'est comme si elle ondulait", a-t-elle dit.

Un séisme ressenti jusqu'à Los Angeles

Selon l'USGS, le séisme de jeudi était vraisemblablement un précurseur de celui qui s'est produit vendredi à 20h19 heure locale. Avec une magnitude de 6,4, le séisme de jeudi était le plus puissant à frapper cette région depuis 1999. Il avait fait quelques "blessés légers", principalement liés à des fenêtres brisées par la secousse ou des chutes d'objets ou d'étagères dans des magasins, mais pas de dégâts majeurs. Le séisme de vendredi a une nouvelle fois été ressenti jusqu'à Los Angeles, où aucun dégât majeur n'a toutefois été recensé, selon les autorités locales.

La sismologue Lucy Jones, du California Institute of Technology (Caltech), a estimé sur Twitter que les deux séismes s'étaient produits "sur la même faille" et "font partie de la même séquence". Elle avait déclaré après le tremblement de terre de jeudi qu'il y avait "une chance sur 20" que ce séisme soit suivi d'un autre encore plus puissant.