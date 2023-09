Séisme au Maroc : pourquoi autant de bâtiments se sont effondrés, selon un habitant

Après le drame humain, les dégâts matériels. Alors que le séisme de magnitude 6,8 a fait plus de 2.000 morts au Maroc, selon un dernier bilan encore provisoire publié dimanche, de nombreuses habitations ont rapidement été marquées par le tremblement de terre. Certaines sont fissurées, d'autres se sont effondrées. Europe 1 a rencontré le père de Théo, ce Franco-Marocain qui décrivait le séisme. Il estime que la qualité de fabrication est l'une des causes de ces dégâts.

Au niveau de la construction, c'est de la terre et des cailloux. Au bout d'un moment, ça s'effrite tout seul", explique-t-il au micro d'Europe 1, soulignant que "la plupart des maisons qui se trouvent dans la région de Marrakech" sont issues "de la même construction". "Il n'y a pas de ciment, il n'y a rien du tout, ça ne tient pas", peste-t-il.

Beaucoup de maisons n'étaient pas assurées, selon le réassureur Scor

L'écart entre les dommages causés par le tremblement de terre meurtrier au Maroc et les biens effectivement assurés risque d'être considérable, de nombreuses maisons n'étant pas couvertes, a jugé dimanche le réassureur Scor. Cette catastrophe est d'autant plus "dramatique", selon Thierry Léger, directeur général de Scor, dont le rôle consiste à assurer les assureurs contre les événements de grande ampleur, qu'en plus des nombreuses vies perdues, beaucoup de maisons n'étaient pas prévues pour résister à un tremblement de terre et étaient donc difficilement assurables contre ce risque.