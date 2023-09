Séisme au Maroc : «J'ai peur mais je n'ai pas le choix», à Marrakech, les sinistrés tentent de reprendre pied

Cœur historique de la ville de Marrakech, la médina a été particulièrement touchée par le tremblement de terre qui a balayé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Près d'une semaine après le séisme qui a fait 2.946 morts, le pays tente de panser ses plaies. Les secouristes fouillent encore les décombres, notamment dans les villages reculés du Haut Atlas, et les sinistrés tentent de reprendre pied. À Marrakech, les habitants et les commerçants de la médina commencent à revenir et à reconstruire.

Le désarroi des habitants

Fissures, mosaïques arrachées, la maison d'Ismaël a perdu toute sa splendeur et est même devenue dangereuse par endroits. Le plafond des chambres menace de tomber mais après des nuits passées dehors, il a décidé de s'installer à nouveau avec sa famille dans son logement. "Il y a ma mère, ma femme, mes deux garçons, ma sœur, mon père... J'ai peur de me réinstaller dans ma maison mais je n'ai pas le choix, il fait beaucoup trop froid et demain je crois qu'il pleut. Qu'est-ce que je vais faire ? Je reste toute la journée dans le jardin", questionne-t-il.

Les ruelles étroites sont vides, silencieuses mais dans la partie plus commerçante de la médina, Abdelaziz s'active déjà. "J'ai un petit magasin d'artisanat qui est maintenant rempli de débris de bâtiment, il y a beaucoup de dégâts. Alors, j'ai commencé à déblayer, à enlever à la main à l'intérieur et devant également mais ça va me prendre plus d'une semaine", souligne-t-il.

Le marchand espère rouvrir son échoppe au plus tard dans un mois et rejoindre ainsi ses voisins cafetiers qui accueillent déjà de nombreux touristes.