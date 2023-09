Séisme au Maroc : «Ce n'est pas n'importe quel pays pour la France», assure Aurore Bergé

La communauté internationale propose d'envoyer des aides humanitaires et financières au Maroc, qui fait face aux dégâts causés par le séisme de la nuit du vendredi au samedi. La France a déjà promis d'envoyer près de deux millions d'euros alors que des volontaires français sont partis pour la région de Marrakech, où a frappé la catastrophe naturelle. Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles, était l'invitée du Grand Rendez-Vous Europe 1/ Cnews/ Les Echos, et assurait la présence de la France "aux côtés du peuple marocain extrêmement endeuillé."

Si le bilan des pertes humaines n'est que provisoire et risque encore d'augmenter, la ministre tient à "saluer le travail exceptionnel des secours marocains qui ont immédiatement répondu présents." Cette dernière dresse par ailleurs un état de la situation pour les ressortissants français sur place : "un de nos ressortissants est malheureusement décédé et huit Français à cette heure ont été retrouvés, sont blessés et accompagnés."

Les Français sont "généreux dans leur engagement"

Aurore Bergé soutient en outre le rôle de la France à l'international, qui est d'apporter son aide en cas de nécessité et qui s'applique ainsi au Maroc, faisant face à un désastre humanitaire à cause du séisme. Cela se justifie d'autant plus "parce que c'est le Maroc, un pays ami, un pays frère et qu'il faut évidemment pouvoir être au rendez-vous." La ministre ne néglige cependant la question de souveraineté, que doit garder le pays en deuil. "Je crois que c'est au Maroc aussi de décider, tout simplement, quel sera le bon moment, quels sont les bons secours, quel est le bon niveau de l'aide que nous devons leur apporter. Et après, c'est le Maroc pays souverain qui décidera évidemment quand et si nous devons intervenir."

Enfin, la ministre des Solidarités et des Familles tient à souligner la générosité de ses compatriotes, qui font preuve d'un grand élan de solidarité avec les Marocains. "Ils sont généreux à la fois dans leur engagement, on le voit bien dans toutes nos associations. Ils sont prêts à donner de leur temps, et encore une fois ça n'est pas n'importe quel pays pour la France", soutient-elle. "Il y a une solidarité, de fait, assez spontanée qui s'organise, parce que c'est un voisin direct. Et c'est un pays avec lequel on a un tel niveau de relation, on est tellement imbriqués, nos histoires sont tellement liées... que les Français, quels qu'ils soient, ont envie d'être là", estime Aurore Bergé.