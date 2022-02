Saint-Valentin en Chine : quand le Parti communiste joue les entremetteurs

REPORTAGE

Musique romantique et parterre de roses : c’est le programme de cette Saint-Valentin dans plusieurs villes de Chine . La fête des amoureux est très populaire dans le pays, avec 62% des couples qui ont prévu de le célébrer selon un sondage Ipsos, soit davantage qu'en France (54%). Mais en Chine cette année, c’est un Cupidon un peu particulier qui est à la manœuvre : le Parti communiste. Pour relancer la natalité, il veut relancer les mariages qui ont diminué de moitié en dix ans.

Xiaofei est l’un des organisateurs de mariage. "Il y a une énorme demande la part des jeunes pour se faire des amis et se marier", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Maintenant, le rythme de vie est plutôt rapide, la pression du travail est importante."

Un désir de liberté et d'indépendance

Parmi les personnes intéressées par ces mariages, Li Yu, 25 ans. Elle espère trouver chaussure à son pied dans la centaine de célibataires présents. "Je pense que les événements de mise en relation organisés avec le soutien du gouvernement sont plus fiables", estime le jeune chinois au micro d'Europe 1, qui poursuit : "Aujourd'hui, la plupart des jeunes aspirent à la liberté et à l'indépendance. On a parfois le sentiment qu’avoir des enfants peut devenir un fardeau."

Depuis l'an dernier, la Chine autorise tous les couples à avoir trois enfants. Mais les naissances continuent de chuter et le gouvernement a donc décidé de lancer une grande campagne pour remettre la famille au cœur de la société chinoise.