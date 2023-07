Russie : un allié de l'opposant Alexeï Navalny, condamné à neuf ans de prison

Un ancien coordinateur du mouvement d'Alexeï Navalny a été condamné à neuf ans de prison pour "extrémisme", a indiqué lundi l'équipe du principal opposant russe, sévèrement réprimée en Russie depuis plus de deux ans. Vadim Ostanine, qui avait dirigé le bureau de l'équipe d'Alexeï Navalny à Barnaoul, dans la région sibérienne de l'Altaï, était notamment jugé pour "participation à une organisation extrémiste". En juin 2021, les organisations d'Alexeï Navalny ont été désignées "extrémistes" par la justice russe, exposant ses militants à de graves poursuites judiciaires et poussant des dizaines d'entre eux à fuir à l'étranger pour éviter la prison.

Resté en Russie, Vadim Ostanine avait été interpellé en décembre 2021, le même jour que quatre autres anciens responsables de l'organisation d'Alexeï Navalny se trouvant toujours dans le pays. "Vadim Ostanine a été jugé pour un travail politique légal (...) Il parlait des personnes corrompues du coin, aidait les habitants de la région de l'Altaï à obliger leurs bureaucrates à travailler", a indiqué lundi l'équipe de l'opposant.

"Des rats sortaient d'un trou dans le sol"

Vadim Ostanine, père d'une fille mineure, a subi des pressions pour signer des aveux de la part des enquêteurs, qui lui auraient promis en échange de voir ses proches en détention, mais il a refusé de plaider coupable, a affirmé le mouvement de Vadim Navalny. Dans une lettre, ce dernier dit avoir été détenu dans des cellules insalubres à Barnaoul. "Des rats sortaient d'un trou dans le sol (les toilettes) et se baladaient dans la cellule si tu ne leur hurlais pas dessus", a-t-il écrit.

Selon l'équipe d'Alexeï Navalny, il a perdu 15 kilos en détention, souffre de douleurs au dos et à la tête, et ses geôliers ne lui donnent pas tous les médicaments nécessaires. Mi-juin, Lilia Tchanycheva, une ancienne coordinatrice de l'équipe d'Alexeï Navalny à Oufa, dans la république du Bachkortostan, a été condamnée à sept ans et demi de prison pour des accusations d'"extrémisme". Condamné en 2022 à neuf ans d'emprisonnement pour des accusations de "fraude" qu'il juge fictives, Alexeï Navalny attend lui un nouveau verdict, prévu le 4 août, qui pourrait lui valoir 20 ans de prison supplémentaires.