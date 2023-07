Russie : l'Union européenne sanctionne le chef de la prison où est détenu l'opposant Alexeï Navalny

L'Union européenne a annoncé jeudi avoir sanctionné 12 individus en Russie, dont le chef de la prison où l'opposant Alexeï Navalny est détenu, ainsi que cinq entités, responsables de "graves violations des droits de l'homme". L'annonce intervient alors que 20 ans de prison ont été requis contre cette figure de l'opposition russe, jugée depuis un mois à huis clos dans un nouveau procès pour "extrémisme", en plein conflit en Ukraine.

"L'UE condamne la détérioration persistante de la situation en matière de droits de l'Homme en Russie. La guerre d'agression injustifiée et non provoquée menée par la Russie contre l'Ukraine a amplifié la répression interne", estime le Conseil de l'UE, qui représente les 27 Etats membres, dans un communiqué. Les sanctions adoptées "ciblent ceux qui ont recouru abusivement à des technologies de reconnaissance faciale en vue d'arrestations arbitraires massives en Russie, ainsi que les décisions à motivation politique prononcées à l'encontre de personnalités de l'opposition, de militants pour la démocratie et des détracteurs virulents du Kremlin", est-il précisé.

"Traitements cruels, inhumains ou dégradants"

Le chef de la prison IK-6, Dmitri Nojkine, est notamment jugé responsable "d'actes de tortures et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", selon les motifs de son inscription au régime des sanctions, détaillés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Cinq adjoints sont également visés pour les mêmes raisons. Navalny a été "soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé", selon le JO de l'UE.

Sont également sanctionnés Arkadi Gostev, le directeur du service pénitentiaire fédéral russe, ainsi qu'Alexander Samofal, un officier du service fédéral de sécurité (FSB), impliqué dans une opération visant à assassiner une autre figure de l'opposition, Vladimir Kara-Mourza. Parmi les personnes et entités visées figurent aussi divers organismes liés à la ville de Moscou, un ministre du gouvernement de la ville et un maire adjoint, ainsi que trois entreprises produisant des systèmes de reconnaissance faciale ou organisant des appels d'offres pour la fourniture de tels systèmes.

Les personnes et entités sanctionnées font l'objet d'un gel des avoirs et ne peuvent recevoir des fonds en provenance de l'UE. Les personnes sont en outre frappées d'une interdiction de voyager qui les empêche d'entrer sur le territoire de l'UE ou de transiter par celui-ci.