Russie : la thèse de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny est "très crédible"

L'hôpital russe où a été admis l'opposant Alexeï Navalny a donné son accord vendredi soir pour son évacuation, estimant que son état était désormais "stable", alors qu'un avion affrété par une ONG allemande attend à l'aéroport d'Omsk. Les proches et les alliés d'Alexeï Navalny se disent persuadés qu'Alexeï Navalny a été victime d'un "empoisonnement intentionnel", "avec quelque chose de mélangé à son thé". Une thèse que Cécile Vaissié, professeure en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'université Rennes 2, invitée d'Europe 1 vendredi, juge "très crédible".

"Il ne serait certainement pas le premier à être victime d'empoisonnement. On a des tas de cas, dans l'histoire soviétique d'une part avec, je dirais, un laboratoire du KBG qui avait été créé pour élaborer des poisons et, depuis au moins 2003 et l'élimination d'un journaliste très célèbre qui est mort dans des conditions très douteuses et dont les autorités ont refusé de rendre le corps et les analyses médicales à la famille", a-t-elle ajouté.

