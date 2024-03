Russie : 5.000 enfants évacués de Belgorod après les attaques de Kiev

Une nouvelle évacuation à la frontière de l'Ukraine. Après des semaines de bombardements transfrontaliers, cinq mille enfants ont été évacués de la région russe de Belgorod, a annoncé samedi le gouverneur de la région. Les autorités régionales ont annoncé la semaine dernière que 9.000 mineurs seraient transférés vers d'autres régions après qu'une série de bombardements menés par Kiev et de frappes de drones ont tué plus d'une douzaine de civils.

>> LIRE AUSSI - Ukraine : coupures d'électricité après des frappes russes sur trois centrales thermiques

Belgorod, cible russe des ukrainiens

"Cinq mille de nos enfants se trouvent déjà hors de la région. Vendredi, 1.300 enfants sont arrivés à Saint-Pétersbourg, Briansk et Makhatchkala", a déclaré le gouverneur Viatcheslav Gladkov. Les enfants qui restent dans la région et vivent dans des municipalités proches de la frontière, y compris Belgorod, la capitale régionale, suivront un enseignement à distance le mois prochain, a-t-il ajouté.

Les commerces qui ont été contraints de fermer en raison des attaques seront autorisés à rouvrir à condition que "le personnel soit formé aux premiers secours" et que des rubans adhésifs soient collés sur les fenêtres, a précisé le gouverneur. Belgorod a été la cible à plusieurs reprises de ce que les responsables russes ont qualifié d'attaques ukrainiennes aveugles depuis le début du conflit il y a plus de deux ans. Vendredi, un drone ukrainien s'est écrasé sur un immeuble de plusieurs étages dans la ville tuant un homme et en blessant deux autres, dont sa femme, a déclaré Viatcheslav Gladkov.