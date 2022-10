Royaume-Uni : Rishi Sunak aux portes de Downing Street ?

Qui succédera à Liz Truss ? La Première ministre britannique a présenté sa démission la semaine dernière, après avoir passé seulement 44 jours au célébrissime 10, Downing Street de Londres. Et contre toute attente, Boris Johnson qui avait écourté ses vacances dans les Caraïbes pour tenter un retour à Downing Street, a décidé de jeter l'éponge. Un retrait qui a surpris tout le monde, d'autant plus qu'il affirmait avoir assez de parrainages pour rester dans la course.

Boris Johnson avait-il les parrainages nécessaires ?

Dans son communiqué, Boris Johnson affirme avoir reçu le soutien de 102 députés. Alors, pourquoi se désiste-t-il ? Car il ne pourrait pas gouverner efficacement dans un parti uni au Parlement, indique-t-il dans son communiqué. Avait-il vraiment 102 parrainages ? On l'ignore. Mais nous savons que seulement 59 députés l'avaient soutenu publiquement.

"Rishi est l'homme qu'il nous faut"

Ce retrait intervient après deux coups durs : le premier est le refus de la candidate Penny Mordaunt de se désister pour s'allier avec lui. Le second, observer plusieurs de ses anciens supporters se ranger finalement derrière Rishi Sunak, son rival et ancien ministre des Finances, comme le député eurosceptique Steve Baker. "J'ai été un grand fan de Boris Johnson, mais là, le style de Boris n'est pas adapté à la situation. Par-dessus tout, nous avons besoin de stabilité et de professionnalisme. Nous devons faire avancer ce pays dans un moment de grande difficulté. Rishi est l'homme qu'il nous faut, il va gouverner d'une manière compétente, professionnelle, qui va inspirer confiance", affirme-t-il.

Boris Johnson n'abandonne pas complètement l'idée d'un retour dans le futur proche puisque, dans son communiqué, il se dit bien placé pour remporter une victoire pour les conservateurs aux élections de 2024. En attendant, le grand favori pour entrer à Downing Street est maintenant Rishi Sunak, son ancien ministre des Finances et premier candidat à avoir déposé ses 100 parrainages.