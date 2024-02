Royaume-Uni : le roi Charles III en retrait, le prince William reprend ses engagements officiels

Le prince William, héritier du trône britannique, reprend mercredi ses engagements royaux publics après une pause pour s'occuper de son épouse, Kate, convalescente, au moment où son père, le roi Charles III, prend de la distance pour traiter son cancer. Le souverain a débuté lundi son traitement contre une forme de cancer qui n'a pas été précisée et même s'il va poursuivre certaines de ses fonctions administratives, il va s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée, a indiqué le palais de Buckingham.

Un avant-goût

Comme un avant-goût du destin qui l'attend lorsqu'il succèdera à son père, William, dont les apparitions officielles sont déjà très suivies par les médias britanniques, va se retrouver encore un peu plus sur le devant de la scène. Très populaire, le prince de Galles, 41 ans, doit diriger mercredi une cérémonie de remise de décorations au château de Windsor, puis en soirée assister à un gala de charité à Londres au profit de la London Air Ambulance, selon les informations publiées lundi par le palais, quelques heures seulement avant l'annonce de la maladie du roi.

William avait suspendu ces dernières semaines ses activités officielles en raison de l'opération subie par son épouse, et afin de s'occuper de leurs trois jeunes enfants, George, Charlotte et Louis. Kate 42 ans, a été hospitalisée le 16 janvier pour une opération chirurgicale de l'abdomen. Les raisons de cette intervention restent inconnues, mais il ne s'agit pas d'un cancer, selon les médias britanniques. La princesse, qui est sortie de la clinique la semaine dernière, selon le palais de Kensington, doit passer sa convalescence au domicile familial de Windsor à l'ouest de Londres. Elle ne devrait pas reprendre ses activités avant Pâques, le 31 mars.

Continuité et stabilité

Durant l'absence du roi, pour une durée encore inconnue, et de Kate, la continuité et la stabilité de la monarchie reposeront donc essentiellement sur les épaules de William, ainsi que sur celles de la reine Camilla et de la princesse Anne, la sœur de Charles. Cette dernière - l'un des membres actifs de la famille royale les plus assidus, avec 457 engagements publics l'an dernier contre 425 pour le roi, selon un décompte de la BBC - était d'ailleurs sur le pont mardi, pour remettre des décorations au château de Windsor, ou visiter un centre communautaire dans le Nottinghamshire (nord).

Camilla a enchaîné ces derniers jours les déplacements. Mais nul doute que celle qui est considérée par les observateurs de la monarchie comme le "roc" de son époux, devrait rester proche de lui pour l'aider à traverser cette épreuve. Mardi, le couple a été aperçu quittant ensemble en voiture leur résidence londonienne de Clarence House pour se rendre à Buckingham Palace, non loin de là, où ils ont pris un hélicoptère pour rejoindre Sandringham, autre résidence royale située dans l'Est de l'Angleterre, dans un cadre champêtre à l'abri des objectifs.

Charles III venait de recevoir la brève visite de son fils cadet, le prince Harry, tout juste arrivé de Californie où il vit avec son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Malgré les tensions toujours vivaces entre Harry et le reste de la famille royale, le roi avait personnellement informé son fils de sa maladie, selon des médias britanniques. De quoi susciter de nouvelles interrogations sur une éventuelle réconciliation entre le prince, son père, et surtout son frère, William. Même si selon des médias britanniques, le prince de Galles n'a pas prévu de rencontrer son frère.