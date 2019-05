Royal baby : elle parie sur le bon prénom et gagne 21.000 euros

Les Britanniques sont très friands de leur famille royale, mais aussi de paris. Alors quand un couple royal annonce la venue d'un heureux événement, ce sont tous les bookmakers du pays qui s'en donnent à cœur joie : date de l'accouchement, sexe du bébé, taille, poids... et bien sûr, prénom.

Beaucoup de parieurs ont ainsi été déçus le 8 mai, lors de la présentation de l'enfant à la presse, d'apprendre que le Royal baby s'appelait Archie Harrison Mountbatten-Windsor. 72% d'entre eux avaient misé sur Alexander, Spencer et Arthur, et seulement 60 sur le diminutif d'Archibald. Parmi ces audacieux, le site bookmakerstv affirme qu'une grand-mère a gagné 21.000 euros en misant 140 euros.

"J’ai parié sur Archie parce que mon petit-fils, qui est né le même jour que le fils du prince, s’appelle Archie"

"La raison pour laquelle j’ai parié sur Archie c’est parce que mon petit-fils, qui est né le même jour que le fils du prince, s’appelle Archie. Alors je me suis dit que c’était un pari risqué mais que peut-être mon Archie me porterait bonheur", a expliqué la retraité au quotidien The Mirror.

La jeune grand-mère a donc remporté 150 fois sa mise, mais a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait garder bien précieusement ce petit jackpot venu du ciel. "Je vais mettre cet argent de côté pour mon petit-fils", a-t-elle expliqué.