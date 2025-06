REPORTAGE - «Une guerre de survie» : malgré le cessez-le-feu, les militaires et les réservistes israéliens restent sur le qui-vive

Trois jours après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran, le calme reste précaire. À Modiin, près de Jérusalem, réservistes et familles de soldats israéliens redoutent une reprise des hostilités à tout moment.

Le cessez-le-feu entre Israël et l’Iran va-t-il tenir ? Entré en vigueur depuis trois jours, une paix fragile semble installée mais les Israéliens restent sur le qui-vive, en particulier les soldats et leurs proches qui redoutent une rupture de la trêve. Comment perçoivent-ils le conflit ? Quel est leur état d’esprit ? Europe 1 s'est rendue dans la région de Jérusalem, à Modiin.

"On ne fait plus confiance à aucune déclaration politique ou géopolitique"

"Vous avez mon gilet de combat avec le gilet pare-balles, un casque, les chargeurs. En cinq minutes, c'est dans la voiture et on est parti." Eli est réserviste de l’armée israélienne. Tout juste de retour d’une longue mission, son paquetage est déjà prêt pour repartir. Même s’il n’est pas en service, le soldat suit de près la situation avec l’Iran.

"Après tout ce qui s'est passé depuis le 7-Octobre, les nombreuses attaques avec l'Iran... On ne fait plus confiance à aucune déclaration politique ou géopolitique qu'il peut y avoir dans la région et on reste constamment sur le qui-vive. Ça comprend aussi tous les réservistes qui ressentent concrètement la possibilité que la situation se renverse d'une minute à l'autre et qu'on soit appelé autre part", raconte-t-il.

Veiller à la sécurité d'Israël

Sa mission, s’il est appelé à rejoindre son unité, est d'assurer la sécurité d’Israël, alors que la menace peut toujours venir des mouvements pro-Iran de la région. C’est aussi la crainte de Bella. Son fils est actuellement déployé sur l’un des fronts du pays.

"Je vois que mon fils et ses amis sont là-bas parce qu'ils comprennent qu'ils ont la mission de veiller à ce qu'on puisse continuer à vivre en Israël et [à protéger] les générations futures. C'est une guerre de survie...", glisse-t-elle. Elle esquisse un sourire teinté d’angoisse quand elle parle de son fils. Si le conflit avec l’Iran est pour l'instant fini, elle sait qu’un nouvel embrasement est possible.