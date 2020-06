Les Baléares rouvertes à 11.000 touristes allemands... mais pas aux Espagnols

REPORTAGE

La plupart des pays européens rouvrent leur frontière lundi mais de manière progressive dans certains pays, comme en Espagne, dont la date de réouverture est passée dimanche du 1er juillet au 21 juin. Sauf si vous habitez en Allemagne ! La liberté de circulation n'a toujours pas été rétablie à l’intérieur de l'Espagne, mais les autorités font une exception pour les Allemands qui sont les principaux pourvoyeurs de touristes aux Îles Baléares. A partir de ce lundi, 11.000 privilégiés y sont attendus dans le cadre d'un projet pilote.

Nouveau revirement : l’Espagne avance l’ouverture de ses frontières Schengen (sauf pour le Portugal) au 21 juin. Je ne comptabilise plus le nombre de fois où cette date a changé https://t.co/maHf9V9y65 — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) June 14, 2020

"Nous positionner comme une destination sûre"

A leur arrivée à l'aéroport de Palma ou d’Ibiza, ces touristes allemands devront se soumettre à un test de température et remplir un questionnaire. Ils n'auront pas à respecter de quarantaine mais devront rester joignables à tout moment. Au moindre symptôme, il faut se signaler aux autorités.

Pour la présidente des Baléares, Francina Armengol, il s’agit de roder le protocole sanitaire avant l'ouverture des frontières. "Cela nous permet de nous positionner devant le monde entier comme une destination sûre, une destination de qualité, et une destination prête à reprendre en toute sécurité le tourisme, qui est notre activité principale", explique-t-elle.

Les habitants partagés

L’Espagne fait une exception pour l’Allemagne car c’est le principal émetteur de touristes aux Baléares et que le pays a été moins touché que les autres par l’épidémie. Paradoxe de la situation : un Berlinois peut se rendre à Majorque, mais pas un Madrilène ou un Barcelonais. Sur l'île, les habitants sont partagés. "Ce n'est pas normal ! Moi je pensais qu'on pouvait bouger dans l'Espagne !", confie Jaume, un habitant de Palma. "Majorque et les Baléares vivent du tourisme, donc il faut bien un jour qu'on ouvre les portes", pense de son côté Manuela. "Il faut qu'ils viennent, les Français, les Allemands, les Anglais et tous ceux qui voudront, avec la sécurité qu'offrent les Baléares".

Même si les professionnels espèrent sauver une partie de la saison, l'archipel table, quoi qu'il arrive, sur une chute de 30% de son PIB cette année.