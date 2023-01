RÉCIT - Mykyta, officier de 22 ans, raconte son année de guerre en Ukraine en vidéo

Bientôt un an depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. À 22 ans, Mykyta est lieutenant-chef d'une unité tankistes basée quelque part dans le Donbass. À l'aide d'une vidéo composée de plusieurs photos, le jeune officier raconte et partage son année de guerre. L’emplacement exact de sa zone de combat est la seule précision que Mykyta ne peut donner, soit pour des raisons de sécurité soit parce que, comme il me l’écrit lui-même, parfois "nous bougeons jusqu’à cinq fois par heure".

Des mois de guerre regroupés en une vidéo

Nous nous sommes rencontrés fin juin 2022 dans la région de Bakhmout, sur la route menant vers Lyssytchanks. À l’époque, son unité de six chars est envoyée en express repousser une percée russe. Pour ma part, je reviens de la zone vers laquelle il se dirige. Quand nous nous croisons, je suis heureux de retrouver une orientation fiable, lui est surpris de me rencontrer et décide, après un moment à "se renifler", de se confier.

Depuis, nous correspondons régulièrement, surtout quand lui le peut. Ce sont parfois des nouvelles tragiques avec deux de ses chars détruits, parfois des moments de paix. Son montage vidéo raconte ses mois de guerre, les moments de conquête comme les moments de pause, la violence de la guerre, l’évasion par les sentiments mais aussi l’humanité que mettent les hommes dans cette période tragique. En réalisant ses vidéos, Mykyta voit un moyen de s’évader de son quotidien, quand il le peut. Ironie de l’histoire, avant le début de l’invasion russe le 24 février 2022, le jeune homme était supposé partir en mission de paix au Mali dans le cadre de l’ONU.

Dans la vidéo, une première photo montre un grand bâtiment, avec derrière la place centrale de Kharkiv. En fond, la mairie a été touchée par les bombardements. Une autre photo le montre avec un pied sur le drapeau de la république russe séparatiste de Donetsk, un symbole de victoire lors d’une avancée dans la poche de combats du Donbass.

Une jeune fille est présente dans le diaporama photo : une ex de Mykyta, venue le voir avant que le couple ne rompe.

Crédits : Nicolas Tonev/Europe 1

La vidéo se finit sur une photo de la bataille de Lyman, près du centre ferroviaire détruit.