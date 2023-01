Qu’est ce que l'AMX-10RC, ce type de char léger qui va être livré par la France à l’Ukraine ?

Une livraison de chars français pour aider l'armée ukrainienne à faire face à l'invasion russe. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce mercredi, sans plus de détails. On sait cependant qu'il s'agit d'AMX-10RC. Sur le champ de bataille, cet engin blindé de reconnaissance s'est illustré pour la première fois lors de la guerre du Golfe au début des années 1990. À l'époque, même les Américains l'enviaient aux Français. Ils l'avaient surnommé la "Rolls du désert", se souvient un haut gradé. Il a ensuite servi en Afghanistan, puis plus récemment au Mali.

Un engin mobile et rapide

Cependant, les puristes lui refusent l'étiquette de char, car il n'a pas de chenilles. Mais ses six roues motrices supportent un canon de 105 mm pouvant tirer jusqu'à deux kilomètres. Une mitrailleuse de 7.62 mm surplombe l'habitacle qui peut transporter au maximum 38 obus. Mobile et rapide, il se camoufle aisément pour éviter les tirs de riposte. L'AMX-10RC est réputé fiable. Officiellement, les armées en possèdent 247, mais beaucoup ne sont plus en état de marche. Aujourd'hui il semble même dépassé par le Jaguar, un engin blindé ultra-connecté qui le remplace peu à peu dans les régiments de cavalerie.

Concernant la livraison à l'Ukraine, leur nombre n’est pas encore connu. Tout se décidera lors d’un échange entre Sébastien Lecornu, ministre des Armées français et son homologue ukrainien.