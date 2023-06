Rébellion de Wagner : quelles conséquences sur l'influence de la Russie en Afrique ?

Deux jours après la rébellion avortée de Wagner en Russie, des zones d'ombre persistent, notamment sur l'objectif du patron du groupe paramilitaire. Et on se demande encore pourquoi Evguéni Prigojine a fait volte face après un accord négocié par la Biélorussie. Le patron de Wagner échappera en tout cas à toute poursuite judiciaire. Il devrait d'ailleurs rejoindre Minsk, si ce n'est déjà fait. Un départ aux allures d'exil qui pourrait avoir des conséquences en Afrique, où le groupe paramilitaire est très présent. C'est ce que nous rappelle le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'Otan.

"S'ils soldent Wagner, la Russie ne pourra plus se cacher derrière"

"En fait, les problèmes liés à l'évolution de la milice Wagner peuvent être ressentis en Afrique et dans tous les pays où Wagner est engagé comme étant une milice privée et où la Russie ne se mouille pas. S'ils soldent la milice Wagner, comme c'est plus ou moins prévu, la Russie ne pourra plus se cacher derrière cet instrument d'agitation et de gestion de crise en Afrique, de désinformation et de captage des ressources", détaille Jean-Paul Paloméros au micro d'Europe 1.

"Donc pour la Russie, ça va être une vraie question de savoir s'ils gardent cette nature hybride que fournissent ses milices ou s'ils les intègrent, mais à ce moment-là, ils n'auront plus le choix que de montrer que la Russie est pleinement engagée sur ce théâtre en Afrique et ailleurs. Je ne sais pas si la Russie va vouloir montrer ce visage-là", avance l'ancien commandant suprême de l'Otan.