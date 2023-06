Rébellion de Wagner : un jour après, quelle est la situation à Moscou et ses alentours ?

Une journée après le soulèvement du groupe paramilitaire Wagner d'Évguéni Prigojine contre l'armée russe, ses combattants font demi-tour et se redirigent vers leurs bases et leurs zones de déploiement. Ils s'étaient installés dans les régions de Voronej et de Lipetsk, au sud de Moscou et très proches de la capitale. Un accord a été passé entre le chef de Wagner, Évgueni Prigogine et Vladimir Poutine, et ce, après une médiation de son allié européen, le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Bien que l'on ne connaisse pas encore les termes de cet accord, selon les renseignements américains, Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense et le chef de l'état-major Valeri Guerassimov font partie du marché. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'Évguéni Prigogine doit partir pour la Biélorussie.

"Une présence de la police un peu plus visible"

En ce qui concerne Moscou, encore barricadée, le régime d'opération anti-terroriste reste, pour l'heure, encore en vigueur. Ce dispositif confère des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre, ce qui mène à un niveau de sécurité toujours très important dans les rues, comme l'explique Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe. "Dans les squares, il y a une présence un peu plus visible de la police", rapporte ce dernier, qui habite dans le centre-ville de Moscou. "Avec des gilet pare-balles et des mitrailleuses en bandoulière. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tension ou que les gens sont paniqués ou restent enfermés chez eux."

Igor Delanoë remarque tout de même un apaisement graduel de la situation. "Progressivement, les choses reviennent à la normale. Donc les axes routiers qui avaient été fermés ont été réouverts et les édifices et les obstacles qui avaient été érigés sur la route ont été enlevés pendant la nuit", conclut-il. C'est donc un soulagement pour les Moscovites, avec ce retour progressif à la normale. La journée de demain sera bien chômée, comme prévu par le maire de la ville.