Rébellion de Wagner : deux jours après, le ministre de la Défense russe réapparait à la télévision

Au surlendemain de la mutinerie avortée du groupe Wagner en Russie, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, est réapparu à la télévision ce lundi matin. Il cristallise toute la colère du chef des mercenaires de Wagner et c'est en grande partie pour le faire chuter que Evguéni Prigojine avait lancé samedi cette marche de ses soldats vers Moscou. Une apparition où on le voit au travail dans un poste de commandement donnant ses consignes, la première depuis les événements de samedi. Mais que signifient ces images ?

Montrer que le ministre est sur le front des opérations en Ukraine

Cela signifie tout simplement que le ministre de la Défense, l'ennemi juré d'Evguéni Prigojine, conserve toute la confiance du président. Dimanche, le porte-parole de Vladimir Poutine soulignait que le poste de ministre de la Défense n'était absolument pas remis en cause par les événements du week-end.

Il s'agit maintenant de montrer au grand public que le ministre est actif, peut-être même plus que de coutume, et qu'il donne les impulsions nécessaires aux forces russes déployées en Ukraine. Par jeu de miroir, c'est un camouflet total pour Evguéni Prigojine qui n'a eu de cesse depuis des mois de le critiquer, lui et sa façon de conduire les opérations, en l'affublant de tous les noms d'oiseaux et en allant même jusqu'à lancer une rébellion pour s'en débarrasser.

Une journée presque normale à Moscou

Deux jours après la rébellion armée de Wagner, ce lundi est presque une journée normale dans la capitale. Elle est toujours sous régime antiterroriste, ce qui donne aux forces de l'ordre des pouvoirs de contrôle et d'investigation accrus. Il y a des voitures de police stationnées aux points stratégiques de toutes les grandes artères de la capitale. En ce qui concerne les transports, tout fonctionne normalement, même les transports publics.

Ce lundi a encore une autre particularité : au cœur des tensions du week-end, le maire Sergueï Sobianine avait décrété que cette journée serait chômée. Il est toutefois revenu sur sa décision dimanche, en laissant les employeurs décider de faire venir ou non leurs employés sur leur lieu de travail.