Qui est John Lee, le nouveau chef de l'exécutif hongkongais ?

99,4%, le résultat de l'élection du chef de l'exécutif à Hong Kong est hallucinant. Ce scrutin sans suspense a été bouclé en deux heures à peine et verrouillé par Pékin, ce dimanche. Seulement 1.400 électeurs sur les sept millions d'habitants du territoire étaient conviés à sa désignation. Hong Kong, quatrième place financière mondiale, a désormais à sa tête John Lee, un homme qui ne compte pas défendre les principes démocratiques.

G7 et UE expriment leur "grave préoccupation" après la désignation du chef de Hong Kong

Les grandes puissances du G7 et l'Union européenne ont exprimé lundi leur "grave préoccupation" après la désignation à la tête de Hong Kong de l'ex-patron de la sécurité de l'ex-colonie britannique, qui avait supervisé la répression du mouvement anti-démocratie.

Dans un communiqué, les chefs de la diplomatie du G7 et de l'UE ont dénoncé le processus et la nomination qui en a résulté et s'inquiètent d'une "érosion constante des droits politiques et civiques et de l'autonomie de Hong Kong".