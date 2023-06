Qu'est-ce que la canicule marine ?

Depuis le mois de mars, l’océan affiche des températures anormalement élevées. Cette canicule inédite qui frappe actuellement les eaux de l'Atlantique va provoquer, selon les scientifiques, une hécatombe invisible d'espèces marines, un phénomène extrême susceptible de se répéter avec l'aggravation du réchauffement climatique.

Perturbation des écosystèmes marins

La canicule marine est un phénomène de surchauffe des océans engendré par des courants océaniques et une absence de vents qui vont faire monter la température de l'eau. Les scientifiques parlent de canicule marine lorsque la température à la surface est plus élevée que la normale pendant au moins cinq jours.

Ces phénomènes peuvent durer plusieurs semaines et ont des conséquences dévastatrices pour les écosystèmes marins en provoquant une mortalité de masse des coraux, des algues, mais aussi de certains mollusques comme les moules et les huîtres à cause du manque d'oxygène. Les poissons, eux, ont tendance à migrer pour échapper à la chaleur, ce qui perturbe totalement la chaîne alimentaire de la zone. Selon les climatologues, ces épisodes sont directement liés à l'activité humaine. Avec le réchauffement climatique, ils vont devenir plus longs et plus intenses. Leur fréquence pourrait être multipliée par 50 d'ici 2100.