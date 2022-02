Quelles sont les capacités de l’armée ukrainienne ?

ANALYSE

La guerre a commencé. L'Ukraine a été attaquée par la Russie jeudi, au petit matin. Vladimir Poutine a pris le monde et l'Europe par surprise. Il s'est adressé à la population à la télévision vers 4h du matin heure française et les frappes russes sur l'Ukraine ont débuté juste après. Au moins 40 soldats et une dizaine de civils ont été tués jeudi aux premières heures de l'invasion, a annoncé à la presse un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky en fin de matinée. L'armée ukrainienne dispose-t-elle de suffisamment de capacité pour résister ? On fait le point.

1.500 avions de chasse russes contre... 120 avions de combat, déjà neutralisés

Les services de renseignement français considèrent que dans la situation actuelle, l’armée ukrainienne peut tenir entre 10 et 15 jours face à la Russie, pas tellement plus. Malgré d’importants efforts depuis 2014, l’armée ukrainienne - 190.000 hommes - dispose d’un budget militaire 15 fois inférieur à celui de la Russie, même si ce budget a triplé en dix ans. En face, il y a 150.000 soldats russes, qui profitent en plus de l’effet de surprise. Chiffre auquel il faut ajouter les 40.000 miliciens séparatistes du Donbass.

La Russie peut aussi faire décoller à tout moment ses 1.500 avions de chasse, sans crainte de combat aérien puisque cette nuit, l’armée russe a affirmé avoir détruit les bases aériennes ukrainiennes et mis "hors service" les systèmes de défense anti-aérienne. L’Ukraine seule, avec son armée qui souffre de problèmes de corruption, n’aurait de toutes façons pas fait le poids avec ses 120 avions de combat, essentiellement des MIG 29 de fabrication soviétique.

La France va-t-elle soutenir militairement l'Ukraine ?

Le problème de l’Ukraine, c’est qu’elle bénéficie pour le moment du soutien moral de la communauté internationale, mais ce n’est pas suffisant pour gagner une guerre. D’où les demandes incessantes du président Zelenski à être soutenu militairement de manière plus accrue par les Etats Unis et l’Europe. Notamment pour avoir plus de munitions.

De son côté, la France va sans doute accroître ses livraisons d’armes défensives, essentiellement des missiles antichars et antiaériens. Mais à l’état-major des armées, on est conscient que cette aide ne sera pas très utile car elle arrive trop tard. Comme le reconnait ce général : livrer des armes, c’est bien, mais encore faut il savoir s’en servir. Le problème est là : l’armée ukrainienne n’a pas été nécessairement formée à les utiliser.