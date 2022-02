INFO EUROPE 1 - Ukraine : ce qui s'est dit lors du conseil de défense convoqué par Macron

Emmanuel Macron a convoqué ce jeudi matin un conseil de défense avant des réunions de crise prévues avec le G7 et l'Union européenne. Un conseil de défense organisé à la hâte et qui a duré près d’une heure et demie selon des informations obtenues par Europe 1. Autour d’Emmanuel Macron, le premier ministre Jean Castex ainsi que quatre ministres : Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, Florence Parly et Gérald Darmanin. Mais également les chefs militaires des services de renseignement.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a notamment demandé l’identification de tous les intérêts français en Ukraine et en Russie pour que les conséquences de ce conflit soient rapidement mesurées. Parmi les autres points abordés, la question des Français présents sur place. Toujours selon nos informations, le président a demandé à ses services de réfléchir à des moyens d’évacuation en urgence.

Une prise de parole d'Emmanuel Macron attendue

La décision a également été prise de placer en état d’alerte maximale l’ensemble des services de cyber sécurité de l’Etat, et il a aussi été question de l’aide apportée l’Ukraine. Une aide économique pour le moment, notamment pour financer le matériel militaire. Mais cette aide doit être réévaluée : la France "va renforcer son soutien à l’Ukraine sous toutes ses formes".

A l’Elysée, c’est tout l’agenda d'Emmanuel Macron qui est consacré à cette crise. Ce jeudi après-midi, il participera à 15 heures à une réunion du G7 en visioconférence, et s’envolera juste après pour Bruxelles dans le cadre d'un conseil européen extraordinaire prévu ce soir à 20 heures.

Enfin, le président français appelait de ses vœux un sommet de l’Otan "au plus vite". Un souhait entendu puisque que ce dernier aura lieu vendredi en visioconférence. Emmanuel Macron devrait prendre la parole "prochainement" selon l'Elysée.