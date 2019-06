Vladimir Poutine cite Jacques Chirac comme leader qu'il admire le plus

Dans un long entretien accordé au Financial Times, la veille de l'ouverture du G20 d'Osaka, le dirigeant russe Vladimir Poutine a cité Jacques Chirac comme le leader contemporain qu'il admirait le plus, comme le rapporte BFMTV. Vladimir Poutine a d'abord évoqué le premier empereur de Russie, le tsar Pierre le Grand, comme dirigeant qu'il admirait le plus. Mais lorsqu'il a été interrogé sur l'époque contemporaine, il a répondu "Jacques Chirac". Il décrit l'ancien président français comme un "vrai intellectuel, un professeur, un homme pondéré et intéressant".

"Moins bien qu'avec Chirac"

Parmi les dirigeants français qu'il a rencontrés (François Mitterrand - Poutine était alors chef du gouvernement -, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron), c'est probablement avec Jacques Chirac qu'il s'est le mieux entendu. Lors de l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, il avait déclaré que "ce serait mieux [qu'avant avec François Hollande], mais moins bien qu'avec Chirac."