Prix Nobel de la paix, de physique... D'où viennent ces distinctions et comment sont-elles décernées ?

Les différents prix Nobel trouvent leurs lauréats depuis le début du mois d’octobre. Ce prestigieux prix est décerné chaque année depuis 1901, une distinction que nous devons à un inventeur suédois du 19e siècle : Alfred Nobel. Un homme qui, en plus d’être connu pour le prix qui porte son nom, est également l’inventeur de la dynamite en 1866. Un explosif qui a longtemps été utilisé dans le milieu minier, mais dont l’utilisation a fini par être détournée pour des usages militaires, semant la mort sur les champs de bataille.

C’est lorsqu’il lit sa nécrologie, publiée par erreur par Le Figaro, qu’Alfred Nobel comprend qu’il laissera dans l’histoire une invention qui a provoqué plus de mal que de bien. Il décide donc qu'une grande partie de sa fortune, accumulée avec son invention, sera destinée à la création d’une institution chargée de récompenser les hommes et les femmes qui font avancer l'humanité dans cinq domaines : la chimie, la physique, la médecine, la littérature et la paix ou diplomatie. C'est ainsi que la Fondation Nobel voit le jour le 29 juin 1900 et décerne les premières récompenses l’année suivante.

Des milliers de personnes chargés de sélectionner les candidats

Chaque année depuis lors, le comité Nobel envoie donc des formulaires confidentiels à plusieurs dizaines de milliers de personnes compétentes qui seront chargés de proposer des noms de candidats pour chaque domaine récompensé. Des professeurs d’université, des membres des différents instituts, des personnalités politiques ou par exemple des membres de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye sont ainsi sollicités pour établir une première liste, qui reste secrète pendant 50 ans.

Elle est ensuite transmise aux différents comités qui établissent ensuite une "short-list" de cinq candidats avant l'été. L’Académie royale suédoise des Sciences s'occupe des Nobel de physique et de chimie, l’Institut Karolinska de Stockholm de la médecine, l’Académie suédoise de la littérature, et le comité Nobel de celui de la paix. Et la tâche est plus ardue qu'il n'y paraît. Cette année par exemple, ce sont pas moins de 351 candidatures qui ont été soumises pour le Nobel de la paix.

Une médaille en or et 900.000 euros

En septembre, les comités se réunissent pour désigner les lauréats via un vote, et les révèlent le mois suivant. En décembre, ils reçoivent une médaille en or et entre huit et dix millions de couronnes suédoise, soit environ 900.000 euros. Si plusieurs personnes se partagent un Nobel, comme le Nobel de physique cette année attribué à Pierre Agostini, Anne L'Huillier et à Ferenc Krausz, ils se partagent cette somme. Si les lauréats sont libres d'en faire ce qu'ils veulent, la plupart financent de nouvelles recherches scientifiques, ou en font don à des associations comme Barack Obama lorsqu’il a reçu le prix Nobel de la paix en 2009.

>> LIRE AUSSI - Ces six lauréats du Nobel qui ont refusé leur prix

À noter qu'il n'y a aucune limite au nombre de candidatures d'une même personne. Ainsi, l’Américaine Jane Adams, fondatrice de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, a été proposée 91 fois au Nobel de la paix avant de l’obtenir en 1931. Il est en revanche extrêmement rare d'être récompensé deux fois dans sa vie par un Nobel. Ils ne sont que cinq à avoir réussi cet exploit au cours de l'histoire : la Franco-Polonaise Marie Curie (également première femme à avoir cette distinction) en physique (1903) et chimie (1911), l'Américain Linus Pauling en chimie (1954) et paix (1962), l’Américain John Bardeen en physique (1956 et 1972), le Britannique Frederick Sanger en chimie (1958 et 1980) et l'Américain Barry Sharpless en chimie (2001 et 2022).

Il est également possible de refuser un prix Nobel. En quelque 120 ans, seulement six personnes ont refusé. Parmi eux, Jean-Paul Sartre en 1964.