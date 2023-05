Présidentielle en Turquie : les discours des candidats se durcissent à une semaine du second tour

Il reste une semaine à Recep Tayyip Erdoğan et Kemal Kılıçdaroğlu pour convaincre les électeurs turcs, avant le second tour de l'élection présidentielle. Avec 49,52% des suffrages, Recep Tayyip Erdoğan, part avec 2,5 millions de voix d'avance sur le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, ancien haut fonctionnaire et vieux routier de la politique. Et pendant cet entre-deux-tours, les discours des deux candidats se durcissent, notamment sur la question de l'immigration.

Sinan Ogan donnera ses consignes de vote cette semaine

Changement de ton pour Kemal Kılıçdaroğlu : l'opposant durcit son discours sur les Kurdes du PKK et surtout sur les migrants. "Erdoğan, tu as accepté plus de 10 millions de migrants. Si tu restes au pouvoir, 10 millions de réfugiés de plus s'installeront en Turquie. Ces fuyards vont se transformer en potentielle machine à crime. Dès que j'arriverai au pouvoir, je renverrai chez ces migrants chez eux. Point final", a déclaré Kemal Kılıçdaroğlu lors de son dernier meeting.

La Turquie compte environ 4 millions de Syriens sur son territoire, acceptés par Recep Tayyip Erdoğan au début des révolutions arabes. L'ultranationaliste Sinan Ogan, arrivé troisième au premier tour avec plus de 5 % des voix, a mené une campagne xénophobe. Il n'a pas encore donné de consigne de vote, mais l'opposition compte bien convaincre ses électeurs en faisant de ce second tour un référendum pour ou contre les réfugiés.