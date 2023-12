Présidentielle américaine : sans Trump, «je ne suis pas sûr que je me présenterais» en 2024, dit Biden

"Si Donald Trump n'était pas candidat, je ne suis pas sûr que je me présenterais", a dit mardi le président américain Joe Biden, qui briguera un second mandat lors de la présidentielle de 2024. "Mais nous ne pouvons pas le laisser gagner", a ajouté le démocrate de 81 ans lors d'une rencontre avec des donateurs démocrates près de Boston (nord-est), à propos de l'ancien président républicain. "Trump ne se cache même plus. Il nous dit ce qu'il va faire", a déclaré Joe Biden, ajoutant à propos de l'élection : "Il y va et je dois y aller".

L'âge du président inquiète

Si son rival se retirait, ferait-il de même ? "Non, pas maintenant", a balayé le président. Joe Biden, dont la campagne a du mal à décoller, affirme depuis longtemps qu'il est le mieux placé pour battre à nouveau Donald Trump. Le démocrate, dont l'âge inquiète les électeurs et qui peine à vendre son bilan économique, répète régulièrement que la démocratie elle-même est en jeu dans cette nouvelle confrontation annoncée avec l'ancien homme d'affaires.

Malgré son impopularité et sauf grande surprise ou grave problème de santé l'obligeant à se retirer, le président américain est presque assuré de remporter la nomination de son parti pour l'élection de novembre 2024. Donald Trump, de son côté, est pour l'heure le grand favori de la primaire républicaine.