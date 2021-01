Premier jour du Brexit : un trafic calme et de nouvelles habitudes au port de Calais

REPORTAGE

Quatre ans après le vote des britanniques, le Brexit est effectif depuis minuit, heure française. En ce premier jour de sortie du Royaume-Uni du marché unique européen et du rétablissement des formalités douanières, environ 200 camions ont emprunté le tunnel sous la Manche "sans aucun problème", a indiqué la direction de Getlink, exploitant du tunnel. A Calais, porte d'entrée de toutes les relations commerciales entre le Royaume-Uni et la France, les premiers poids lourds sont arrivés au port, sans encombre. Europe 1 était sur place.

Déclarer ses marchandises avant la traversée

Trente-six camions, provenant du "Pride of Kent" de la compagnie P&O Ferries, sont arrivés peu après 10 heures au terminal 8. Les premiers du monde d'après Brexit. Trois ont été retenus pour des contrôle supplémentaires, tandis que les autres ont poursuivi leur route. En ce 1er janvier, jour férié et veille de week-end, le trafic était calme et il n'y avait pas de files d'attente.

A partir d'aujourd'hui, les sociétés de transport devront déclarer sur internet leurs marchandises avant la traversée, via le système informatique baptisé "frontière intelligente". Il y aura pendant la traversée la vérification de ces formalités douanières. Sil elles n'ont pas été remplies, c'est l'arrêt assuré", explique Isabelle Braun-Lemaire, directrice générale des Douanes. "Si elles sont remplies, certains camions vont devoir néanmoins s'arrêter à la frontière parce qu'ils contiennent, par exemple, des marchandises soumises à contrôle sanitaire et phytosanitaire, ou parce que leur déclaration montre que c'est une marchandise qui peut être ciblée et contrôlée."

Calais et Dunkerque, points névralgiques du commerce entre le Royaume-Uni et l'UE

Pour les services de la douane, l'enjeu va être de convaincre les sociétés, qui transitent par exemple par le port de Calais, de remplir en amont ces formalités douanières. L'objectif : éviter de stopper les poids-lourds, car un camion à l'arrêt est synonyme de perte d'argent. Il s'agit donc de fluidifier le trafic en évitant embouteillages et files d'attente.

Près de 70% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE passent par Calais et Dunkerque. En moyenne, 60.000 passagers et 12.000 camions y transitent quotidiennement.