Invasion russe : le changement de ton de la Chine dans le conflit ukrainien

La Chine, jusqu'à présent allié de la Russie, prend de plus en plus ses distances avec Moscou. Et c'est un vrai changement de tonalité de la diplomatie chinoise. En effet, Pékin appelle au respect des frontières de l’Ukraine et au départ des troupes russes. La Chine propose même de jouer les médiateurs, certainement sous l’égide de l’ONU car elle souhaite un règlement global qui puisse satisfaire à la fois la Russie, l’Ukraine, mais aussi ses intérêts.

Et elle fixe deux lignes rouges à ne pas franchir : pas d’élargissement de l’OTAN et la fin des sanctions économiques. Car évidemment, les affaires doivent pouvoir continuer pendant la guerre.

La plus importante opération d'évacuation menée par la Chine à l'étranger

Pékin a même commencé à évacuer ses ressortissants. C'est la plus importante opération d’évacuation menée par la Chine à l’étranger. Près de 3.000 Chinois, soit la moitié de ses ressortissants en Ukraine, ont été évacués ces dernières 24h par convois spéciaux dans une trentaine de bus sous escorte de la police ukrainienne et de diplomates chinois.

La Chine aux côtés des Ukrainiens ?

Ils se dirigent vers les pays voisins comme la Pologne, la Moldavie et l’Ouzbékistan. Des Chinois s’inquiétaient d’être pris à partie en raison du soutien de Pékin à Moscou. Ce qui explique sans doute cette volonté de la Chine de montrer qu’elle est également aux côtés des Ukrainiens.