Pourquoi des centaines d'Ukrainiens se pressent pour acheter un timbre patriotique

C’est devenu un symbole en Ukraine. Au premier jour de la guerre, des militaires sur l'île des Serpents refusaient de rendre les armes face au puissant croiseur russe "Moskva". Depuis détruit par l'armée ukrainienne, il sombre au fond de la mer noire. La Poste ukrainienne a édité un timbre représentant un soldat ukrainien faisant un doigt d'honneur au navire russe.

Un million d'exemplaires commercialisés et un timbre déjà collector

La file d’attente fait plusieurs centaines de mètres. Au bas mot, un millier de personnes nourrit l’espoir de se procurer ce nouveau timbre antirusse devenu l’emblème de la victoire. Igor fait la queue depuis 7 heures du matin. "Mon neveu se bat en ce moment à Marioupol dans l’usine Azovstal au sein du bataillon Azov. Je vais lui offrir ce timbre. S’il est vivant, je lui donnerais en vrai, sinon, je le donnerais à sa mère qui est ma sœur", confie-t-il.

Irina a fui il y a deux semaines les bombes de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Acheter ce timbre, où l’on voit un militaire ukrainien faire un doigt d’honneur à un navire russe, est pour elle un acte politique. "J’ai commandé des timbres pour moi et mes amis qui restent à Kharkiv et qui ne peuvent pas quitter la ville. C’est très important pour moi, parce que ma ville est presque détruite maintenant. Ce timbre symbolise notre résistance", affirme-t-elle.

"Je ressens de la fierté pour mon peuple"

Une professeure des écoles, très émue, tient entre ses mains une trentaine d’exemplaires : "C’est l’histoire qui est importante pour moi, ce qu’on vit maintenant, c’est important. Je ressens de la fierté pour mon peuple. On se serre les coudes. Nos militaires défendent nos frontières et notre terre. C’est notre terre sainte et on y restera. Même si les Russes reviennent à Kiev, je suis prête à prendre des armes et combattre."

Dans ce petit bout de papier de quelques centimètres carrés, certains y voient un concentré de l’âme ukrainienne. Si bien qu’il est déjà en rupture de stock et ne se vend plus qu’à la Poste centrale de la capitale, place de l’Indépendance. Tout un symbole.