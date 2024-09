Pour Yoav Gallant, le Hamas n'existe plus «en tant que formation militaire»

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, "en tant que formation militaire, n'existe plus" dans la bande de Gaza, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, après plus de onze mois de guerre. Désormais, "le Hamas mène une guerre de guérilla et nous sommes toujours en train de combattre des terroristes du Hamas et de traquer les dirigeants" du mouvement, a ajouté Yoav Gallant dans un entretien accordé lundi à des journalistes dont certains propos ont été autorisés à être publiés mardi.

