Plus de 10.000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année, un record

Plus de 10.000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche depuis le début de l'année, un record atteint en pleine campagne pour les élections législatives du 4 juillet dans le pays. L'immigration clandestine est un sujet majeur dans la campagne qui a démarré officiellement mercredi, avec l'annonce de la date des élections par le Premier ministre conservateur Rishi Sunak. Ce dernier avait promis de mettre fin aux arrivées de migrants en situation irrégulière et en avait même fait une de ses priorités.

Mais vendredi, cinq nouvelles embarcations ont atteint le sud de l'Angleterre, avec à leur bord 288 migrants, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur publiés samedi. Depuis le début de l'année, 10.170 personnes sont ainsi parvenues à traverser la Manche. Beaucoup viennent d'Afghanistan, d'Iran et de Turquie. Cela représente une augmentation de plus de 35% par rapport à l'an dernier.

Projet controversé d'expulsion des demandeurs d'asile au Royaume-Uni

Le gouvernement conservateur espérait dissuader les migrants de venir au Royaume-Uni avec sa loi visant à expulser des milliers de demandeurs d'asile vers le Rwanda. Jeudi, Rishi Sunak a reconnu que ce projet très controversé ne serait vraisemblablement pas appliqué avant le scrutin. Il a dit vouloir voir les premiers vols décoller après l'élection s'il la remporte. "Rishi Sunak prendra des mesures audacieuses pour arrêter les bateaux" de migrants, a martelé sur X le ministre de l'Intérieur James Cleverly samedi.

Les travaillistes, qui ont plus de 20 points d'avance dans les sondages sur les conservateurs, ont eux promis qu'ils abandonneraient la politique d'expulsion des migrants vers le Rwanda, critiquant un "gadget" coûteux et inefficace. "Le gouvernement a perdu le contrôle de nos frontières", a déclaré Keir Starmer, le chef de l'opposition et futur Premier ministre si le Labour emporte les élections. Le parti travailliste estime également que l'immigration est trop importante et a promis de déployer des moyens inspirés de la lutte antiterroriste pour lutter contre les gangs de passeurs.