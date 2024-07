Pièces d'or, amphores... Plus de 6.000 objets d'art victimes de trafic retrouvés

Amphores, objets en or, tableaux : environ 6.400 objets d'art ont été récupérés au cours d'une opération annuelle soutenue par Interpol et Europol dans une vingtaine de pays européens, et 85 personnes ont été arrêtées, a annoncé Interpol vendredi.

Les autorités espagnoles ont mis la main sur 11 objets en or estimés à 60 millions d'euros

L'opération a consisté en "plusieurs milliers de vérifications" dans des aéroports, ports, points de passage frontaliers, maisons de ventes aux enchères, musées et résidence privées, mais aussi sur internet, explique Interpol dans un communiqué. Parmi les différentes interventions, les autorités espagnoles, en collaboration avec leurs collègues ukrainiens, ont mis la main sur 11 objets en or dont la valeur est estimée à 60 millions d'euros, dans un trafic de pièces archéologiques de la culture scythe, volées en Ukraine et transportées illégalement en Espagne.

En République tchèque, la police a intercepté une statue de saint Barthélemy, datant du milieu du XVIIe siècle, un "artefact culturel national" volé en 1994 dans une chapelle à Rimov. Les autorités françaises ont saisi un tableau exporté illégalement de l'artiste vietnamien Mai Thur, évalué à près de 170.000 euros.

Les pays qui ont participé à l'opération "Pandora VIII" sont l'Albanie, l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, Chypre, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, Malte, le Monténégro, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, la Serbie, la Suède, l'Ukraine et le Royaume-Uni.