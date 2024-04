«Personne ne l'écoute» : face aux appels à la paix du pape François, des fidèles touchés mais sceptiques

La semaine sainte et les fêtes de Pâques se sont achevées, ce dimanche 31 mars, avec la messe du pape François, place Saint-Pierre, à Rome, et le traditionnel message pascal. Les premières paroles du pape ont été adressées aux conflits en Ukraine et à Gaza.

"J’appelle de mes vœux à un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l’Ukraine. Et que l’accès des aides humanitaires à Gaza soit garantie, et j’exhorte de nouveau à une libération rapide des otages enlevés le 7 octobre, ainsi qu’à un cessez-le-feu immédiat", a lancé le Pape devant des dizaines de milliers de fidèles. Malgré des inquiétudes concernant sa santé, le pontife de 87 ans est apparu relativement en forme, la voix toutefois un peu affaiblie.

"Seul le Seigneur peut faire quelque chose"

Mara, Giorgio et Anna ont écouté le message pascal avec attention, mais demeurent sceptiques face à ces paroles de paix. "Ce qu’il cherche à faire comprendre au monde, c’est qu’on va droit dans le mur", selon Mara. "Il touche les personnes droit au cœur, malheureusement, il demande encore la paix", ajoute Giorgio. Pour Anna, ces paroles restent vaines : "Personne ne l’écoute. Seul le Seigneur peut faire quelque chose…". Le Pape a également appelé à prier pour les victimes de "l’insécurité alimentaire, des effets du changement climatique et de toute forme de terrorisme".