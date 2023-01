Pékin-Kaboul : les Chinois vont exploiter le pétrole des talibans en Afghanistan

C'est une première reconnaissance pour les talibans. Ils ont signé un contrat commercial avec une société chinoise pour l'exploitation de pétrole dans le nord de l'Afghanistan. Les talibans attendaient cela depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan, le 15 août 2021. C'est le premier accord commercial majeur passé avec une société étrangère. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'un consortium public chinois, le Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC). Il a obtenu les droits d'exploitation pétrolière pendant 25 ans dans la région du bassin de l'Amou-Daria, un fleuve qui sert de frontière naturelle entre l'Afghanistan, le Turkménistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

Un premier accord majeur

Cet accord est signe que le régime communiste est bien décidé à faire des affaires avec les fondamentalistes. Et une preuve encore de l'implication directe du régime communiste car c'est Wang Yu, ambassadeur de Chine en Afghanistan, qui a signé ce contrat. "Au cours de l'année écoulée, les départements concernés, des gouvernements chinois et afghan ont mis en œuvre un consensus de haut niveau entre les deux parties pour durablement relancer ce projet", a-t-il déclaré.

La Chine investira 150 millions de dollars la première année, puis un demi-milliard les trois années suivantes. Le gouvernement taliban affirme que d'autres contrats suivront avec la Chine, mais aussi avec la Russie et l'Iran. Les richesses du sous-sol afghan sont estimées à plus de 1.000 milliards de dollars.